Stef : revenus à fin septembre à -9,1%

Stef : revenus à fin septembre à -9,1%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Chez Stef, on constate un repli du chiffre d'affaires de -6,7% au 3e trimestre et de -9,1% sur les neuf premiers mois de l'année.

Le chiffre d'affaires est de 829,8 ME au 3e trimestre 2020 et de 2.320,8 ME sur les neuf premiers mois de l'année.

La société met en avant la résistance de son business model, aidé par la bonne tenue de la consommation alimentaire pendant l'été.