STEF : résultats salués

(Boursier.com) — STEF est recherché en début de séance. Si les volumes sont toujours assez limités, le titre bondit de 5,6% à 101,4 euros après que le groupe de transport et de logistique eut renoué, au premier semestre, avec des résultats au niveau de la période pré-Covid. Le résultat opérationnel des six premiers mois de 2021 a atteint 67,6 ME contre 27,9 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires, déjà connu, de 1,64 MdE (+9,8%). Le bénéfice net a grimpé à 45,3 ME contre 14,9 ME au premier semestre 2020.

Dans le contexte sanitaire très particulier de la pandémie et des incertitudes qu'il continue de susciter, STEF demeure confiant dans son modèle d'affaires très résilient et estime que l'évolution des modes de consommation, accélérée par la crise, présente des opportunités.

Midcap Partners explique que cette publication est la démonstration de la robustesse du business modèle du groupe et de sa capacité à retrouver des niveaux de marges satisfaisants alors que certains éléments pèsent encore sur les résultats. Le broker maintient son avis 'achat' et sa cible de 110 euros.

Suite à cette publication supérieure à ses attentes, Oddo BHF rehausse ses estimations de résultats et passe à 'surperformer' tout en remontant sa cible de 103 à 115 euros. Ces très bons résultats et les perspectives plus encourageantes sur les prochains trimestres (début de regain sur les activités RHD et Seafood, reprise du fret dans les activités maritime et poursuite d'une excellente dynamique logistique/transport en France et à l'international), malgré encore quelques incertitudes dans la crise, incitent en effet le broker à repasser positif sur le dossier. En complément d'un modèle très résilient et d'une visibilité retrouvée, la valorisation du groupe reste extrêmement raisonnable (PE 2022e de 10,4x).