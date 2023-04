STEF renforce son Conseil d'administration

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale de STEF, qui s'est tenue le 27 avril 2023, a approuvé la nomination de Ruxandra Ispas en tant qu'administratrice. Elle apportera au Conseil d'administration son expérience du secteur agroalimentaire, particulièrement des biens de consommation et du marché de la restauration collective, ainsi que sa connaissance de la supply chain, des achats et du digital.

Ruxandra Ispas a débuté sa carrière chez Placoplatre à des postes de direction de projets en Europe. Elle rejoint ensuite la division conseil de Deloitte France en charge du compte Carrefour.

En janvier 2001, elle entre au sein du groupe Danone où pendant onze ans elle occupe des postes de direction achats, supply chain et organisation.

Fin 2011 elle rejoint le leader mondial des spiritueux Diageo, à Londres, et prend la direction mondiale des achats de packaging ainsi que la responsabilité de la contribution des Achats à l'Innovation.

Entre septembre 2015 et décembre 2017, elle est directrice générale des achats du groupe SIG plc. à Londres, distributeur britannique BtoB de matériaux de construction.

Puis, de 2018 à fin 2022, Ruxandra Ispas devient directrice des achats, de la logistique et de la nutrition d'Elior Group, dont elle est membre du comité exécutif.

Ruxandra Ispas est diplômée en mathématiques et systèmes d'information de l'université de Bucarest.