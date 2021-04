STEF : réagit bien aux annonces

Crédit photo © Stef / Lionel Barbe Clan d'Oeil

(Boursier.com) — STEF grimpe de 1,4% à 93,30 euros ce vendredi, alors que le leader européen des services de transport et de logistique pour les produits alimentaires sous température contrôlée a fait état d'un chiffre d'affaires de 788 millions d'euros au premier trimestre, en très léger repli de 0,7% et de -2,8% à périmètre constant.

L'année 2021 a débuté dans un contexte sanitaire et économique toujours incertain qui a logiquement continué à peser sur les activités du groupe dans tous ses pays d'implantation... Le chiffre d'affaires, en léger repli au 1er trimestre, témoigne une nouvelle fois d'une bonne résistance et d'une répartition équilibrée des activités. La résilience du secteur agroalimentaire permet au groupe de maintenir sa feuille de route et la poursuite de ses investissements pour 2021... Parmi les derniers avis d'analystes, Midcap Partners a revalorisé le dossier de 94 à 109 euros avec un avis à l'achat.