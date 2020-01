STEF : projet de prise de participation dans la société Logistique Internationale Alimentaire

(Boursier.com) — Le groupe de transport STEF a annoncé son intention d'acquérir 49% de la société Logistique Internationale Alimentaire (LIA), une entité du Groupe Nagel destinée à traiter les flux de la France vers l'Allemagne, les pays de l'Est et du Nord de l'Europe et inversement.

Cette société, dont le siège social est à Rungis, a réalisé un chiffre d'affaires de 37 millions d'euros en 2018. STEF pense que cette acquisition, soumise à l'information et à l'approbation des autorités de la concurrence allemandes et autrichiennes, devrait pouvoir être finalisée d'ici la fin du mois de janvier 2020.