STEF : projet d'acquisition du groupe familial néerlandais BAKKER Logistiek

(Boursier.com) — Le groupe de transport et de logistique de produits alimentaires sous température contrôlée STEF a annoncé la signature d'un protocole pour acquérir le groupe familial néerlandais BAKKER Logistiek. L'opération reste soumise à l'approbation de l'ACM, autorité de la concurrence néerlandaise, ainsi qu'aux procédures de consultation réglementaires. Le closing pourrait intervenir au cours du 1er trimestre 2024.

" Cette acquisition permettrait de renforcer le maillage territorial et la couverture de l'ensemble des bassins de production et de consommation du pays. Elle élargirait l'offre de services transport, logistique et conditionnement dédiée aux produits alimentaires. Enfin, elle enrichirait la proposition de valeur pour tous les acteurs de la supply chain agroalimentaire néerlandaise (industriels de l'agroalimentaire et distributeurs) ", explique STEF.

BAKKER Logistiek est un groupe familial depuis quatre générations, spécialisé dans les services de transport, logistique et conditionnement pour les produits alimentaires (ambiant et frais) aux Pays-Bas. Parmi les plus grandes entreprises de transport sous température dirigée du pays, il compte 1.400 collaborateurs ainsi qu'une flotte de plus de 325 véhicules. Il s'appuie sur 6 sites dans 3 villes : Zeewolde, Tilburg et Heerenveen. Son chiffre d'affaires s'élève à 150 millions d'euros.