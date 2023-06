STEF : Plug signe un contrat majeur d'approvisionnement en hydrogène vert avec le groupe

(Boursier.com) — Plug Power Inc. (NASDAQ : PLUG) fournira à Blue Enerfreeze, la filiale énergétique de STEF, un écosystème complet d'hydrogène vert pour alimenter deux grands entrepôts de stockage frigorifique situés près de Paris et Madrid. STEF est le leader européen des services de transport et de logistique de produits alimentaires sous température contrôlée (-25oC à +15oC).

Les deux sites, qui seront convertis à la technologie de pile à combustible hydrogène, seront opérationnels au premier trimestre 2024. STEF et Plug prévoient d'étendre l'utilisation des piles à combustible dans plus de 100 centres de distribution en Europe.

Les températures dans les entrepôts de stockage de STEF peuvent descendre jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Dans ces conditions, les chariots élévateurs alimentés par des batteries au plomb perdent rapidement leur charge.

On estime que les chariots élévateurs alimentés par batterie perdent environ 14 % de leur puissance sur la dernière moitié de leur charge. Les piles à hydrogène sont, quant à elles, plus performantes dans un environnement de basse température et offrent une autonomie plus élevée. En plus, la solution d'alimentation par pile à combustible ne nécessite jamais de charger ou de remplacer la batterie. Le chargement de la batterie au plomb nécessite actuellement 15 minutes par équipe, contre trois minutes pour le ravitaillement en hydrogène. Sur une année, ces 12 minutes économisées par équipe représentent plus de 188 heures de perte de productivité par chariot élévateur.

Le remplacement des batteries au plomb par les piles à hydrogène de Plug devrait améliorer considérablement la productivité des chariots élévateurs de STEF en leur fournissant des capacités optimales tout au long de leur cycle de travail.

Toyota Material Handling fournira des modèles de chariots élévateurs compatibles avec les piles à combustible.