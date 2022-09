Stef : petite hausse après le point intermédiaire

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, Stef avance de 1,2% à 91,6 euros au lendemain d'une publication semestrielle plutôt robuste mais globalement sans surprise. Le management se montre par ailleurs prudent pour la suite de l'exercice. "après un cycle dynamique de reprise post-covid qui a permis au Groupe d'enregistrer des résultats semestriels solides, nous sommes confrontés à une accélération de l'inflation qui pèse fortement sur nos charges d'exploitation, conjuguée à une envolée sans précédent des prix de l'énergie et notamment, de l'électricité. Dans cet environnement de plus en plus incertain, le Groupe se prépare pour faire face au ralentissement de l'activité dans les mois à venir", prévient ainsi le PDG de STEF, Stanislas Lemor.

À la suite de cette publication, Oddo BHF laisse inchangé son scénario 2022 : CA de 3,950 MdsE en croissance de 12,6% (+7,2% lfl) et ROC de 190 ME, soit une MOC de 4,8% (saisonnalité toujours plus favorable au S2). Pour une valorisation qui reste très attractive (VE/EBIT 2023 inférieur à 10) dans un contexte de consommation alimentaire qui devrait bien résister (côté défensif du dossier) malgré plus d'incertitudes au second semestre (inflation, bonne répercussion de la hausse de la facture énergétique), l'analyste maintient sa recommandation 'surperformance' et son objectif de 125 euros.