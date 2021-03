STEF : nomination

(Boursier.com) — Le Groupe STEF, leader européen des services de transport et de logistique dédiés aux produits alimentaires, annonce la nomination d'Olivier Langenfeld au poste de Directeur Commerce et Marketing Groupe, à compter du 1er mars 2021. A ce titre, il devient membre du comité exécutif du Groupe. Agé de 52 ans, Olivier Langenfeld est diplômé d'un EMBA d'HEC, d'un Master en logistique de l'ISLI (groupe KEDGE - Business School Bordeaux) et d'une Maîtrise de sciences économiques et de gestion (Université de Bordeaux).

Olivier Langenfeld a réalisé toute sa carrière professionnelle dans le domaine du transport et de la logistique. Il connait parfaitement le Groupe STEF pour y avoir exercé depuis l'année 2000 des fonctions commerciales et opérationnelles. Il possède une expertise solide sur l'ensemble des métiers du Groupe ainsi qu'une connaissance fine de la supply chain alimentaire et de ses différents marchés et clients.

"C'est avec enthousiasme que je prends en charge la Direction commerce et marketing du Groupe STEF au niveau européen. Mon objectif sera de renforcer la proximité avec nos clients et de prendre en compte les nouveaux enjeux de la Supply Chain dans nos offres. C'est ensemble que nous devons imaginer comment nos business models peuvent évoluer et s'intégrer plus efficacement dans leur chaîne de valeur. Pour ce faire, je m'appuierai sur une équipe commerciale et des équipes opérationnelles que je sais pleinement compétentes et engagées".