STEF lance son école de conducteurs routiers en partenariat avec l'AFTRAL

STEF lance son école de conducteurs routiers en partenariat avec l'AFTRAL









(Boursier.com) — Le Groupe STEF, leader européen des services de transport et de logistique dédiés aux produits alimentaires, a décidé de lancer son école de formation externe et interne dédiée aux conducteurs routiers en partenariat avec l'AFTRAL, premier organisme de formation en transport et logistique en France.

Ce projet important pour le Groupe STEF répond aux enjeux d'attractivité du métier de conducteur. Il s'inscrit dans un programme de recrutement de 450 conducteurs routiers sur toute la France en 2021 pour répondre au développement de ses activités.