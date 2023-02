Stef : la CMA CGM va reprendre 'La Meridionale'

(Boursier.com) — La CMA CGM va reprendre La Meridionale. Le géant français du transport maritime, également actionnaire d'Air France KLM, est entré en discussions exclusives avec le groupe Stef pour acquérir "100% de la Méridionale". "Le Groupe CMA CGM souhaite à travers cette acquisition poursuivre son développement sur la Méditerranée, tout en renforçant la position du port de Marseille et de l'industrie maritime française". L'accord est soumis à la consultation des instances représentatives du personnel et aux approbations réglementaires habituelles. Créé en 1931, opérateur de fret et de passagers basé à Marseille, La Meridionale exploite quatre navires qui naviguent vers la Corse et le Maroc.

