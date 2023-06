Stef : la cession de La Méridionale, une bonne nouvelle ?

(Boursier.com) — Dans un marché bien orienté, Stef pointe en légère hausse de 0,8% à 104,8 euros en cette fin de semaine. Le Groupe a finalisé mercredi la cession au Groupe CMA CGM de son activité maritime, organisée autour de La Méridionale, l'ensemble des conditions suspensives relatives à la réalisation de l'opération ayant été levées. Si le montant de l'opération, qui devrait être détaillé au moment de la publication des semestriels, n'a pas été communiqué, TP ICAP Midcap estime que peu importe le montant, la cession de cette activité constitue un catalyseur pour le dossier.

La Méridionale affichait en effet des pertes conséquentes depuis 3 ans, près de 77 ME en cumulé dont -31 ME l'année dernière, soit 0,8 point de marge perdu au niveau du groupe. Mais au-delà des pertes, c'est surtout l'incertitude qui régnait sur cette activité qui pesait sur la valorisation. Cette décote devrait donc être levée, la société étant maintenant un pure player de la logistique et du transport affichant des niveaux de valorisation attractifs pour le secteur.

A l''achat' sur le dossier, l'analyste considère qu'il faudra profiter d'une éventuelle faiblesse du titre post T2. L'objectif est relevé de 123 à 131 euros, sans prendre en compte l'impact cash de l'opération.