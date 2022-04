Stef : FMR LLC au-dessus des 5% de capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 20 avril à l'AMF, la société FMR LLC a déclaré avoir franchi en hausse, le 14 avril, le seuil de 5% du capital de la société STEF. Elle détient indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 658.033 actions STEF représentant autant de droits de vote, soit 5,06% du capital et 2,9% des droits de vote de la société répartis comme suit...

- FIAM LLC : 94.040 actions représentant 0,72% du capital et 0,41% des droits de vote

- Fidelity Management & Research Company LLC : 497.305 actions représentant 3,83% du capital et 2,19% des DDV

- Fidelity Management Trust Company : 14.900 actions représentant 0,11% du capital et 0,07% des DDV

- FMR Investment Management (UK) : 51.788 actions représentant 0,40% du capital et 0,23% des DDV

- Total FMR LLC : 658.033 actions représentant 5,06% du capital et 2,9% des DDV.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions STEF sur le marché.