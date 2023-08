STEF et QSL s'associent pour accompagner la croissance de leur client Burger King au Portugal

(Boursier.com) — STEF et QSL tirent un bilan positif de leurs six premiers mois de collaboration au Portugal pour leur client commun Burger King. À la suite de la consultation du marché, STEF et QSL ont créé une joint-venture pour assurer la logistique de 177 restaurants Burger King au Portugal détenus par Restaurant Brands Iberia, franchisé de l'enseigne de restauration rapide dans la péninsule Ibérique.

Les deux partenaires qui opèrent déjà ensemble pour Burger King en France et en Italie ont une nouvelle fois en mis en commun leur savoir-faire pour accompagner le développement de l'enseigne au Portugal. A la clé : un démarrage de dossier réussi grâce à des équipes engagées et efficaces.

QSL apporte toute son expertise sur l'activité de 4PL, qu'elle opère pour Burger King sur une grande partie de l'Europe, depuis les approvisionnements en produits alimentaires, d'hygiène et d'emballage jusqu'à la facturation des restaurants.

STEF s'appuie pour sa part sur sa forte présence au Portugal pour gérer l'activité 3PL, de logistique et de distribution. Au coeur de son dispositif, un entrepôt tri-températures (surgelé, frais, et ambiant) de 20.000 m(2) situé à Lisbonne-Póvoa sur lequel est réalisé l'entreposage, la préparation de commandes et la mise à quai pour le transport. Celui-ci dessert la zone de Lisbonne ainsi que l'expédition vers les six sites transport STEF dans le pays pour couvrir l'ensemble du territoire continental ainsi que les îles de Madère et des Açores.

STEF et QSL sont fiers de la confiance renouvelée de Burger King dans leur modèle d'accompagnement sur-mesure et se réjouissent de la consolidation de leur collaboration bâtie depuis dix ans autour des enjeux de cette célèbre enseigne de la restauration rapide.

Alexandre de Suzzoni, directeur de la business unit restauration hors domicile de STEF ajoute : "Avec ce contrat, nous renforçons le déploiement des activités de restauration hors domicile du Groupe en Europe. Nous comptons désormais un client à dimension internationale au Portugal. C'est une étape très importante pour toutes les équipes qui sont entièrement mobilisées pour offrir à Burger King des prestations qui font la différence".

Florian Entrich, CEO de QSL ajoute : "Dans le cadre de l'extension de notre réseau européen, nous sommes fiers du développement et de la collaboration réussie avec STEF. En unissant nos forces respectives avec STEF au Portugal, nous sommes désormais en mesure d'offrir, en tant que QSL, des solutions de chaîne d'approvisionnement globales et de haute qualité dans 20 pays européens au total".