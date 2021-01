STEF et Nagel finalisent leur accord en Italie et en Belgique

(Boursier.com) — Suite à l'avis favorable rendu par les autorités de la concurrence allemande, le groupe STEF et le groupe Nagel ont finalisé, le 31 décembre 2020, leur accord portant sur l'acquisition par STEF des activités de Nagel-group en Italie et en Belgique.

La seconde partie de cet accord, qui concerne spécifiquement les Pays-Bas, sera finalisée plus tard dans l'année.

En conséquence, les accords de distribution réciproques liant les deux groupes pourront se mettre en place dans ces deux pays. Ils permettront au Groupe Nagel d'utiliser le réseau de distribution du Groupe STEF pour ses opérations en Italie et en Belgique, et au Groupe STEF d'offrir à ses clients une meilleure couverture et de meilleurs services vers l'Europe Centrale (Allemagne) ainsi que l'Europe de l'Est et du Nord.