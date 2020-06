STEF et Mediterranea Trasporti créent une entité de transport et de logistique de produits de la mer en Italie

(Boursier.com) — STEF Seafood Italia et Mediterranea Trasporti, qui coordonne les activités de Marlog, s'associent pour mettre en commun leurs moyens humains et leurs ressources techniques dédiés aux produits de la mer.

La nouvelle entité créée est dénommée MED Sealog. Elle mettra toute l'expertise et l'expérience de ses fondateurs au service des besoins des clients italiens et internationaux.

MED Sealog a pour ambition de proposer une gamme complète de services pour mieux répondre aux exigences de ce marché de spécialistes. La mise en commun des meilleures pratiques et des compétences complémentaires des deux entreprises apportera un savoir-faire de tout premier plan aux clients du seafood (GMS, grossistes/importateurs, traders et producteurs) nationaux et internationaux.

En s'appuyant sur un maillage territorial dense et une présence renforcée sur tous les ports et lieux de collecte, cette nouvelle entité permettra d'élargir le panel de services proposés à la filière.

Pour cela, MED Sealog pourra compter sur :

- la combinaison du savoir-faire et du professionnalisme de ses collaborateurs ;

- la complémentarité de son réseau pour couvrir de manière optimale le territoire avec : 2 plateformes à Milan, 1 plateforme à Rome et 1 plateforme à Venise, ;

- la collaboration avec Seafoodways, le premier réseau spécialisé de collecte et de distribution des produits de la mer ultra-frais en Europe, dont il deviendra le principal opérateur en Italie.

MED Sealog sera détenu à 60% par Mediterranea Trasporti et à 40% par STEF Italia.

La société, dont le siège social sera basé à Venise, comptera, de manière directe et indirecte, près de 150 collaborateurs.