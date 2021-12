STEF conserve son niveau Gold d'EcoVadis

(Boursier.com) — Pour la 5e année consécutive, STEF obtient le niveau Gold d'EcoVadis, plateforme indépendante de notation RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise), pour ses performances durables. Il place le Groupe dans le Top 1% des entreprises les plus vertueuses dans le secteur du transport routier de marchandises. EcoVadis réalise ses évaluations sur quatre thèmes : l'environnement, le social, l'éthique et les achats responsables.

Ce résultat est le fruit du travail quotidien des équipes sur le terrain qui mettent en oeuvre des actions concrètes pour atteindre les meilleurs standards d'entreprise citoyenne. En 2021, le Groupe a encore renforcé ses engagements environnementaux avec comme ambition de réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre de ses véhicules d'ici 2030 et de consommer 100% d'énergies bas carbone pour ses bâtiments d'ici 2025.

Stanislas Lemor, Président-directeur général déclare : " Nous sommes très heureux de recevoir cette année encore le niveau Gold d'EcoVadis. Ce résultat témoigne de notre volonté d'inscrire le développement du Groupe dans une démarche durable et nous encourage à aller toujours plus loin avec l'aide de toutes nos parties-prenantes ".

Pour répondre de manière collective au défi du changement climatique, STEF se mobilise au côté des principaux acteurs du secteur. Le Groupe est désormais membre de l'European Clean Trucking Alliance (ECTA) qui appelle au développement de programmes et d'initiatives en faveur de la décarbonation du transport routier de marchandises au sein de l'Union européenne.