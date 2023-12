STEF commande dix Vector eCool à Carrier Transicold

(Boursier.com) — Pendant Solutrans, le leader européen des services de transport et de logistique dédiés aux produits alimentaires sous température dirigée STEF a confirmé la commande de dix Vector eCool : le premier système de transport réfrigéré sans moteur, tout électrique et entièrement autonome pour semi-remorques de Carrier Transicold. Carrier Transicold fait partie de Carrier Global Corporation (NYSE : CARR), leader mondial des solutions énergétiques et climatiques intelligentes.

STEF et Carrier Transicold poursuivent ici leur partenariat autour d'un objectif commun fort : décarboner le transport pour une mobilité électrique durable. Dans ce cadre, les deux acteurs de la chaîne du froid ont officialisé la signature d'un contrat sur le salon Solutrans (photo). Celui-ci scelle la commande de dix groupes frigorifiques Vector eCool de Carrier Transicold. Cette commande historique s'inscrit dans le cadre du plan de transition énergétique de STEF, nommé " Moving Green ", dont l'un des objectifs est de réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre de ses véhicules à horizon 2030 (en gCO2e/t.km par rapport à 2019).

Lancé en 2020, le Vector eCool est l'expression de la volonté de Carrier d'accompagner les transporteurs dans la réduction de leurs émissions de CO2 en leur proposant des solutions de réfrigération toujours plus innovantes. Le Vector eCool est le premier système de transport réfrigéré sans moteur, 100% électrique et entièrement autonome pour semi-remorques, du marché. Certifié PIEK, il combine la technologie tout électrique E-DriveTM de Carrier avec un nouveau système de pointe pour la récupération et le stockage d'énergie. Ce système permet de convertir en électricité l'énergie cinétique générée par la semi-remorque, qui est ensuite stockée dans un pack batterie pour alimenter le groupe frigorifique. Cette boucle crée un système entièrement autonome qui ne produit pas d'émissions directes de dioxyde de carbone (CO2) ou de particules.

Après avoir approuvé le Vector eCool dans le cadre de tests de courte durée réalisés en France et au Portugal entre 2022 et 2023, STEF valide la technologie développée par Carrier et souhaite désormais aller plus loin. Le Vector eCool sera ainsi mis en circulation en France, dans tous nos cas d'usage, pendant deux ans. Il s'agit de valider sa comptabilité et durabilité sur la traction, la ramasse et la distribution.

"Cette commande est le résultat d'une démarche de co-construction avec notre partenaire Carrier. Elle représente une nouvelle action concrète pour le Groupe STEF qui illustre son dynamisme dans la transition énergétique. A la clé : une solution innovante, toute électrique, à la fois durable et silencieuse" témoigne Jean-Marc Platero, Directeur des Ressources Techniques du Groupe STEF.

"Nous sommes pleinement conscients de nos engagements environnementaux et fortement engagés aux côtés du Groupe STEF dans la transition énergétique du transport. Nous les remercions chaleureusement pour leur confiance, une nouvelle fois renouvelée" confie Jean-Pascal Vielfaure, Directeur Général France et Europe du Sud de Carrier Transicold.