STEF : chiffre d'affaires semestriel en baisse de 10,5%

(Boursier.com) — Le groupe de transport et de logistique pour les produits alimentaires sous température contrôlée STEF a connu une baisse de son chiffre d'affaires semestriel de 10,5% à 1,49 milliard d'euros.

La crise sanitaire Covid-19 a impacté fortement l'activité du groupe avec un chiffre d'affaires en repli de 19,2% au deuxième trimestre. Après deux mois particulièrement difficiles, le mois de juin se caractérise cependant par une reprise des volumes.

En France, les deux activités les plus fortement impactées au deuxième trimestre ont été d'une part, la restauration hors domicile (-42%) dont la grande majorité des lieux sont restés fermés jusqu'à début juin, et d'autre part, les produits de la mer (-26%) en raison du quasi-arrêt de la filière et de l'absence de flux avec les grossistes, principal canal de distribution de ces produits.