Stef : bien orienté après les résultats

(Boursier.com) — Stef avance de 1,3% à 110,6 euros au lendemain de la présentation de ses résultats semestriels. Oddo BHF évoque de très bons résultats malgré un contexte difficile. Comme à son habitude, le management n'a pas communiqué de guidance pour 2023 mais reste confiant quant à l'évolution de son activité malgré le contexte macroéconomique compliqué avec en plus des opérations de M&A qui pourraient voir le jour. À la suite de cette publication, le broker ajuste en légère hausse son scénario de rentabilité 2023 et remonte sa cible de 120 à 130 euros. Le business model résilient du groupe, sa capacité à préserver les marges dans un contexte moins évident et le M&A potentiel à venir incitent l'analyste à rester très positif sur le dossier ('renforcer'). D'autant que la valorisation est toujours très raisonnable (VE/EBIT 2024 inférieur à 10x).

Pour TP ICAP Midcap, ces résultats montrent encore une fois que malgré la prudence du management, le groupe arrive toujours à faire face aux situations difficiles. Le broker maintient ainsi sa recommandation 'achat' et son objectif de cours à 131 euros.