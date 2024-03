STEF : belle progression du bénéfice net

(Boursier.com) — Le groupe de transport et de logistique de produits alimentaires sous température contrôlée STEF a dégagé en 2023 un résultat opérationnel courant de 247,3 ME, en hausse de 6,1% par rapport à 2022 hors les activités de La Méridionale. Le résultat net part du groupe passe de 146,4 ME en 2022 à 191,6 ME en 2023.

STEF poursuit sa politique de dividende à hauteur d'un tiers de ses résultats, ce qui représente une distribution de 5,10 euros par action (4 euros l'an dernier), soumise au vote de l'Assemblée générale du 25 avril 2024.

Du fait de sa structure capitalistique, le groupe rappelle que 70% des sommes versées au titre du dividende bénéficient aux salariés et au management.

Malgré un contexte de faible consommation alimentaire qui pourrait se prolonger sur le 1er semestre, STEF affirme aborder l'année 2024 avec confiance.