STEF : belle hausse des résultats annuels

(Boursier.com) — STEF , spécialiste du transport et de la logistique sous température contrôlée pour les produits alimentaires, a dégagé un résultat opérationnel 2021 de 154 ME, en progression de +32%. Le résultat net part du groupe augment de 51% par rapport à 2020, à 110 ME.

Le groupe avait déjà annoncé un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros pour l'année 2021, en progression de 11,5% (+9,4% à périmètre constant), dont 950 ME pour le seul 4ème trimestre qui s'inscrit en hausse de 15,2% (13,3% à périmètre constant).

Le Conseil d'administration a décidé de proposer au vote de l'Assemblée générale du 28 avril 2022 le versement d'un dividende de 3 euros par action, représentant un montant de 37 ME. Attentif à la répartition équilibrée de la valeur créée, le Groupe versera également cette année 42 ME à ses salariés au titre de l'intéressement et de la participation, ainsi que de l'abondement prévu dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise international.