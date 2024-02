STEF : Bastien Dreano est nommé Directeur général de Stef Belgique

(Boursier.com) — STEF , leader des services de transport et de logistique dédiés aux produits alimentaires sous température contrôlée, annonce la nomination de Bastien Dreano au poste de Directeur général de STEF en Belgique, à compter du 1er février 2024.

"Je suis ravi de prendre la direction de STEF Belgique et de rejoindre des équipes motivées et expérimentées. Ensemble, nous allons continuer à développer une croissance durable ainsi qu'une responsabilité sociale et environnementale.

Avec un dispositif immobilier qui couvre l'ensemble du territoire, une offre de services complète dans les domaines du frais et du surgelé ainsi qu'une gestion des flux internationaux, nous avons toutes les capacités pour répondre parfaitement à notre positionnement de pure player de la supply chain alimentaire au service de nos clients."