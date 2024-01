STEF annonce un chiffre d'affaires de 4,4 MdsE sur 2023

(Boursier.com) — Le Groupe STEF annonce un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros pour l'année 2023. Les activités internationales, qui représentent désormais un tiers du chiffre d'affaires, continuent de tirer la croissance. La consommation alimentaire au ralenti en France impacte le chiffre d'affaires, alors que le contexte inflationniste marque le pas.

STEF, leader européen des services de transport et de logistique dédiés aux produits alimentaires sous température contrôlée a terminé l'année écoulée avec une activité stable au cours du quatrième trimestre (-0,4% à périmètre constant). Le Groupe bénéfice d'une bonne dynamique de développement à l'international grâce notamment à des opérations de croissance externe qui permettent de compenser la baisse d'activité sur la France.

Information par zone géographique et activité

STEF France

-Les volumes traités au sein des activités de transport frais et produits de la mer continuent de se contracter, suivant l'évolution de la consommation alimentaire. Ils ont également souffert de l'absence du traditionnel pic d'activité avant les fêtes de fin d'année.

-L'activité surgelé subit les mêmes effets même si le taux de remplissage des entrepôts demeure élevé.

-Le segment tempéré sec alimentaire affiche une belle progression portée notamment par la campagne de chocolat de fin d'année.

-L'activité de restauration hors domicile reste dynamique même si le nombre d'ouvertures de restaurants franchisés a ralenti sur le dernier trimestre.

STEF International

-Le Portugal apporte la plus forte contribution à la progression du chiffre d'affaires grâce à une bonne dynamique commerciale notamment en restauration hors domicile et aux effets du démarrage de nouveaux contrats.

-Dans un marché en contraction, l'Italie continue de bénéficier de la première année d'intégration de SVAT, qui représente 20 ME de contribution.

-Les activités au Royaume-Uni continuent de pâtir d'une conjoncture difficile et de la baisse de la consommation.

-La Belgique bénéficie des deux premiers mois d'intégration de l'entreprise TransWest qui contribue à hauteur de 12 ME au chiffre d'affaires.

-Aux Pays-Bas, la finalisation de l'acquisition de BAKKER Logistiek, le 4 janvier, marque une nouvelle étape importante pour le développement de STEF dans ce pays et positionne le Groupe comme un acteur majeur du transport, de la logistique et du conditionnement de produits alimentaires au Benelux.

Le chiffre d'affaires cumulé pour l'année 2023 s'élève à 4.442,1 ME, contre 4.159,7 ME pour l'année 2022 en hausse de 6,8% (0,7% à périmètre constant et hors ventes de marchandises pour la restauration hors domicile).

Résultats annuels 2023 : 7 mars 2024, après bourse