STEF annonce un chiffre d'affaires de 1.078 ME pour le 1er trimestre

(Boursier.com) — STEF , leader européen des services dédiés de transport et de logistique sous température contrôlée pour les produits alimentaires, annonce un chiffre d'affaires de 1.078 millions d'euros pour le 1er trimestre 2023, en progression de 16% (+13,7% à périmètre constant).

Le processus de cession, actuellement en cours, des activités de la Méridionale (Maritime) conduit le groupe à comptabiliser ces activités en actifs non courants détenus en vue de la vente (IFRS 5) et à ne plus intégrer les produits de cette activité au chiffre d'affaires.

-Le trimestre a été marqué par un repli de la consommation alimentaire en Europe, conséquence directe des arbitrages des ménages en période d'inflation.

-Le groupe reste confiant dans la solidité de son modèle et sa capacité à poursuivre le développement de ses activités core business de façon rentable et durable.