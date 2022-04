STEF : activité soutenue en début d'année

(Boursier.com) — STEF dévoile un chiffre d'affaires de 951,6 millions d'euros pour le 1er trimestre 2022, en progression de +20,8% (+13,5% à périmètre constant). En France, le chiffre d'affaires est en hausse de +13,5% (+11,6% à périmètre constant). Toutes les activités sont bien orientées, à l'exception de la GMS qui doit faire face à la fois à un ralentissement du e-commerce alimentaire et à un effet volume défavorable par rapport à l'année 2021 qui avait bénéficié d'un report de la consommation du fait de la fermeture des restaurants. A l'international, le Groupe affiche un chiffre d'affaires en amélioration de +36,9% (+14,7% à périmètre constant). Tous les pays du Groupe participent à cette performance.

Stanislas Lemor, PDG de STEF a déclaré : "le Groupe enregistre en ce début d'année une bonne progression de son chiffre d'affaires qui a bénéficié de l'intégration de ses dernières acquisitions au Royaume-Uni et en France. Si cette solide performance a été portée par la grande majorité des activités et des pays, il faut noter que le Groupe bénéficie d'une base de comparaison favorable, le premier trimestre de l'année 2021 ayant été marqué par la fermeture des restaurants liée à la crise sanitaire. Dans un contexte qui semble encourageant, le Groupe s'attend néanmoins à un ralentissement de sa croissance au cours des prochains mois, en raison d'un effet de base moins favorable ainsi que d'une dégradation de l'environnement économique liée au conflit en Ukraine et à ses conséquences inflationnistes".