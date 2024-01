STEF : acquisition finalisée de BAKKER Logistiek aux Pays-Bas

(Boursier.com) — Suite à l'avis favorable des autorités néerlandaises de la concurrence et à la finalisation des processus de consultation réglementaire, le groupe de transport et de logistique de produits alimentaires sous température contrôlée STEF a confirmé l'acquisition, à compter de ce jour, des activités de BAKKER Logistiek aux Pays-Bas.

" La nouvelle entité que nous allons créer représentera un atout majeur au service de tous nos clients et nous positionnera comme un acteur majeur du transport, de la logistique et du conditionnement de produits alimentaires en Europe du Nord ", explique Christophe Gorin, Directeur général Europe du Nord du groupe STEF.

STEF Nederland compte actuellement 400 employés et plus de 100 véhicules. Elle opère à partir de 4 sites répartis sur 3 localités : Bodegraven, Eindhoven et Raalte.

BAKKER Logistiek, un groupe familial de quatrième génération, est spécialisé dans le transport, la logistique et les services d'emballage pour les produits alimentaires (ambiants et réfrigérés) aux Pays-Bas. Comptant parmi les plus grandes entreprises de transport sous température dirigée du pays, elle emploie 1.400 personnes et dispose d'une flotte de 325 véhicules, pour un chiffre d'affaires global de 150 millions d'euros.