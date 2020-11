Stef acquiert les activités du Groupe Nagel en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe STEF acquiert les activités du Groupe Nagel

en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas. Grâce à cette opération, le groupe Nagel progresse dans la stratégie d'optimisation de son réseau et poursuit sa politique de recentrage sur ses marchés principaux. Le Groupe STEF renforce, quant à lui, sa présence en Europe de l'Ouest et du Sud sur trois de ses pays d'implantation.

Selon les termes de cette transaction signée le 12/11/2020 et soumise à l'approbation des autorités de la concurrence allemande, le Groupe STEF fera l'acquisition de cinq sites répartis en Italie, aux Pays-Bas et en Belgique, qui réalisent un chiffre d'affaires de 95 MEUR et emploient environ 200 collaborateurs.

Dans le même temps, le Groupe STEF et le Groupe Nagel concluront des accords de distribution réciproques. Ils permettront au Groupe Nagel d'utiliser le réseau de distribution du Groupe STEF pour ses opérations en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas, et au Groupe STEF d'offrir à ses clients dans ces trois pays une meilleure couverture et de meilleurs services vers l'Allemagne, l'Europe centrale et l'Europe du Nord.

"Ce projet s'inscrivait dans le cadre de notre stratégie européenne d'optimisation, grâce à laquelle nous entendons nous concentrer de manière systématique sur nos principaux pays et leur développement. Pour les pays présentant un moindre potentiel de croissance pour notre groupe, nous avons toujours eu à coeur de choisir les meilleurs partenaires, dans l'intérêt de nos employés et de nos clients", commente Carsten Taucke, PDG du Groupe Nagel.

"La signature de ce protocole d'accord avec le groupe Nagel marque une étape importante dans notre stratégie de développement. L'intégration de ces cinq nouvelles implantations nous permettra d'apporter une plus-value supplémentaire aux clients de nos réseaux italiens, belges et néerlandais tout en renforçant notre présence sur le transport de flux internationaux. Nous sommes impatients de pouvoir accueillir ces nouveaux collaborateurs et leur savoir-faire au sein du groupe STEF", a déclaré Stanislas Lemor, PDG du groupe.