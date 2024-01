Steel Dynamics : chute des bénéfices

(Boursier.com) — Steel Dynamics, groupe américain de sidérurgie, a annoncé une baisse d'un tiers de son bénéfice au quatrième trimestre avec la croissance des coûts et la baisse des prix. Le bénéfice net a corrigé à 424 millions de dollars soit 2,61$ par titre, contre 634 millions de dollars un an avant. Les revenus ont atteint 4,23 milliards de dollars, contre 4,83 milliards sur la période comparable, un an avant. Mark Millett, le directeur général de Steel Dynamics, juge néanmoins que les dynamiques de marché seraient en place pour soutenir une demande accrue sur les plateformes opérationnelles du groupe cette année.