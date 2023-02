Starbucks sous pression à Wall Street, avec l'effondrement des ventes chinoises

(Boursier.com) — Starbucks , la chaîne américaine de cafés, a dévoilé hier soir pour son premier trimestre fiscal des résultats inférieurs aux attentes. Les ventes en Chine ont particulièrement pesé, chutant de 29% ! La société a dévoilé des ventes mondiales à magasins comparables pour le trimestre en augmentation de 5%, mais les ventes des magasins comparables en Chine ont chuté de 29% en raison d'un pic d'infections au Covid-19 en décembre, entraînant une baisse des ventes internationales des magasins comparables (-13%). Pourtant, la directrice financière Rachel Ruggeri a indiqué qu'en dehors de la Chine, "nous avons connu une croissance énorme sur tous les marchés". Elle a également assuré que les perspectives de l'entreprise pour l'exercice 2023 restaient inchangées.

Aux États-Unis et en Amérique du Nord, les ventes des magasins comparables ont augmenté de 10%, principalement en raison des augmentations de prix. Les revenus nets du segment Amérique du Nord ont augmenté de 14% d'une année sur l'autre pour atteindre 6,6 milliards de dollars, contribuant à ce que la société a qualifié de chiffre d'affaires "record" à 8,71 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 8,79 milliards de dollars. Starbucks a dévoilé un bénéfice net du premier trimestre fiscal de 855 millions de dollars, 74 cents par action, contre 816 millions de dollars il y a un an. Ajusté des coûts de restructuration et de dépréciations ainsi que des coûts de transactions liés à la vente de la marque Seattle's Best Coffee, le bénéfice ajusté par action a été de 75 cents par action, contre 77 cents de consensus FactSet. Les dirigeants ont déclaré que les défis en Chine avaient affecté le bpa de 6 cents. Le chiffre d'affaires était de 8% supérieur aux 8,05 milliards de dollars annoncés par la société au cours du trimestre comparable de l'année précédente. "Nous avons publié les solides résultats d'aujourd'hui malgré des environnements mondiaux de consommation et d'inflation difficiles, un trimestre faible pour le commerce de détail dans son ensemble et les vents contraires sans précédent liés au COVID en Chine", a déclaré le directeur général par intérim de Starbucks, Howard Schultz.

Pour sa dernière conférence de présentation des résultats avant la prise de fonction du nouveau DG Laxman Narasimhan, Schultz a exprimé son optimisme quant à une reprise en Chine et a déclaré que tous les magasins de la société y étaient désormais ouverts sans restrictions. Belinda Wong, patronne de Starbucks China, a même évoqué "un trafic fantastique" pendant le Nouvel An lunaire...