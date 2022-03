Starbucks s'enflamme avec le retour (provisoire) d'Howard Schultz à la direction

(Boursier.com) — Starbucks bondit avant bourse à Wall Street. Le groupe vient en effet d'annoncer que Kevin Johnson, président et directeur général, avait l'intention de prendre sa retraite après 13 ans au sein de l'entreprise, dont les cinq dernières années en tant que PDG. Johnson quittera son poste actuel le 4 avril 2022 et continuera d'être partenaire de Starbucks (employé) et consultant spécial auprès de l'entreprise et du conseil d'administration jusqu'en septembre. Le conseil d'administration de Starbucks s'est engagé dans la planification continue de la relève du PDG, assisté par Russell Reynolds Associates depuis 2021, et prévoit de sélectionner un nouveau dirigeant d'ici l'automne. Afin d'assurer une gestion transparente de l'entreprise jusqu'à ce qu'un successeur permanent soit nommé, le conseil d'administration a nommé Howard Schultz au poste de directeur général par intérim, à compter du 4 avril 2022. Schultz rejoindra également le conseil d'administration de l'entreprise.

Johnson, qui siège au conseil d'administration de Starbucks depuis 2009, avait rejoint l'équipe de direction de Starbucks en 2015 en tant que président et directeur des opérations. En 2017, il avait été nommé président et CEO, succédant au fondateur Schultz.