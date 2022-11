Starbucks : revenus historiques !

(Boursier.com) — Starbucks , la chaîne américaine de cafés, a publié hier soir des comptes supérieurs aux attentes de Wall Street, les consommateurs acceptant des prix plus élevés. Pour son quatrième trimestre fiscal, correspondant au troisième trimestre calendaire, le groupe a affiché des revenus historiques de 8,41 milliards de dollars, contre 8,15 milliards un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a été de 81 cents, contre 72 cents de consensus et 1$ un an avant. Pour traverser l'éventuelle récession, le groupe dirigé par Howard Schultz mise sur des clients plus jeunes et aisés, cette génération Z qui tend à avoir significativement plus de budget discrétionnaire. Schultz note que la loyauté de cette clientèle a été assez forte et prévisible. Sur le quatrième trimestre fiscal clos le 2 octobre, Starbucks a affiché une croissance à comparable de 7%, largement supérieure aux attentes, avec une performance de 11% aux États-Unis - et le retour du Pumpkin Spice Latte. Même la faiblesse chinoise (-16% à comparable) est moins prononcée que prévu... Rappelons que Schultz laissera la direction du groupe début avril à Laxman Narasimhan.