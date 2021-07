Starbucks : rebond des résultats

(Boursier.com) — Starbucks , la chaîne américaine de cafés, a annoncé pour le troisième trimestre fiscal des résultats record, avec une flambée de 78% des revenus en glissement annuel. Les revenus US se sont envolés de 83% à comparable et de 10% sur deux ans, alimentés notamment par les boissons froides. Cette excellente tenue du marché domestique a compensé la moindre croissance en Chine. La croissance mondiale à comparable a été de 73%. Le groupe a donc renoué avec les profits, mais constate l'inflation et les salaires, qui poussent vers le haut les coûts US. Les revenus trimestriels s'élèvent à 7,5 milliards de dollars, un record. Le bénéfice GAAP par action a été de 97 cents et le bpa ajusté a atteint un record de 1,01$. Le consensus était de 77 cents de bpa ajusté pour 7,24 milliards de dollars de revenus. La Chine a dépassé les 5.000 points de ventes, portant le total mondial à 33.295. Le groupe rehausse ses estimations annuelles de marges et de bénéfice par action.