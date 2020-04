Starbucks plombé par le coronavirus

Starbucks plombé par le coronavirus









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Starbucks, la chaîne américaine de cafés, a publié hier soir des résultats inférieurs aux attentes, du fait de l'impact du coronavirus. Le groupe prévoit d'ailleurs que cet impact risque de s'intensifier au troisième trimestre fiscal. Sur son second trimestre fiscal, le groupe a réalisé un bénéfice net de 328 millions de dollars soit 28 cents par titre, contre 663 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a atteint 32 cents, contre 34 cents de consensus. Les revenus ont chuté à 6 milliards de dollars, contre 6,3 milliards un an plus tôt et 5,9 milliards de consensus de place. Le groupe se montre donc pessimiste pour le troisième trimestre, mais espère une amélioration ou plutôt une "modération de l'impact" sur le quatrième trimestre. En fin de trimestre, 76% des localisations américaines gérées par le groupe étaient ouvertes.