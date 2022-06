Starbucks : le prochain DG viendra de l'extérieur

(Boursier.com) — Starbucks a annoncé que Howard Schultz resterait son directeur général par intérim jusqu'en mars 2023 dans l'attente de la recherche d'un successeur permanent. Le dirigeant par intérim a par ailleurs indiqué au 'Wall Street Journal' que le prochain patron de la chaîne de cafés sera extérieur à la société : "pour l'avenir de l'entreprise, nous avons besoin d'un domaine d'expérience et d'expertise dans un certain nombre de disciplines que nous n'avons pas actuellement", a déclaré H.Schultz. Celui qui prend les rênes héritera d'une entreprise qui se remet encore de la pandémie, en particulier en Chine, et fait face à un effort croissant des baristas pour se syndiquer aux États-Unis.

Le groupe a dernièrement annoncé qu'il relèverait les salaires de ses employés titulaires et doublerait ses efforts de formation pour les nouveaux salariés, afin de répondre aux velléités de ses baristas de créer des syndicats. Starbucks va consacrer une enveloppe d'un milliard de dollars aux hausses de salaires, à la formation et à l'amélioration de l'environnement de travail. Toutefois, les quelque 50 cafés dont les salariés se sont syndiqués ne bénéficieront pas de ces mesures, a précisé la direction.