Starbucks : le coronavirus affectera les résultats 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Starbucks a publié mardi soir des résultats supérieurs aux attentes du marché, mais ils ont été éclipsés par l'annonce que les comptes du groupe de cafés seront plombés cette année par l'épidémie de coronavirus en Chine, qui a affecté jusqu'ici plus de 4.500 personnes, dont 106 sont décédées.

La chaîne américaine de cafés branchés a ainsi indiqué mardi soir après la clôture de Wall Street que plus de la moitié des quelque 4.100 cafés du groupe en Chine ont fermé leurs portes en raison de l'épidémie. Starbucks s'est engagé à être "transparent avec tous les actionnaires" au sujet des "circonstances extraordinaires" vécues actuellement en Chine. A Wall Street, l'action Starbucks a réagi mardi soir en reculant de 1,2% dans les cotations post-séance, mais mercredi, peu après l'ouverture, il réduisait ses pertes (-0,3%).

"Actuellement, nous avons fermé plus de la moitié de nos magasins en Chine et nous continuons à surveiller et à modifier les heures d'ouverture de tous nos cafés sur ce marché en réponse à l'épidémie de coronavirus. Nous nous attendons à ce que ces mesures soient temporaires", a ajouté le groupe.

Cependant, compte-tenu de la nature imprévisible de la maladie, "la durée de ces perturbations, la réduction du nombre de clients et l'impact financier qui en découle ne peuvent être précisément estimés à ce stade, mais nous prévoyons que ces facteurs affecteront concrètement notre segment international au deuxième trimestre et sur l'ensemble de l'exercice 2020", a précisé Starbucks.

Bénéfices supérieurs aux attentes au dernier trimestre 2019

Cet avertissement sur les comptes de l'exercice en cours ont fait passer au second plan les résultats de bonne facture de Starbucks pour son 1er trimestre fiscal. La chaîne américaine de cafés branchés a fait état d'un bénéfice net de 886 millions de dollars sur le trimestre octobre-décembre, soit 74 cents par action, comparé à 761 M$ (61 cents par action) pour la même période de 2018.

En données ajustée des éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 79 cents contre 75 cents un an plus tôt et 76 cents attendu par le consensus du cabinet Factset.

Les revenus ont augmenté de 7% pour atteindre 7,1 Mds$ contre 6,6 Mds$ un an plus tôt (+7,5%) et ont été conformes au consensus (7,1 Mds$). Le chiffre d'affaires à points de vente comparables a augmenté de 5%, a précisé Starbucks.

Selon le groupe basé à Seattle, la saison des fêtes de fin d'année 2019 a été "l'une des meilleures de l'histoire de la société" et l'année fiscale 2020 a donc commencé sur une note forte. C'était avant que le coronavirus ne se propage rapidement en Chine...