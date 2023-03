Starbucks : Laxman Narasimhan prend la direction

(Boursier.com) — Starbucks annonce qu'à compter d'aujourd'hui, Laxman Narasimhan assumera le rôle de directeur général et rejoindra le conseil d'administration du groupe. Il avait été nommé nouveau DG le 1er septembre 2022, succédant au fondateur de la société et maintenant ancien directeur général, Howard Schultz. Suite à la recherche mondiale du nouveau leader de Starbucks, Narasimhan avait rejoint la chaîne en tant que DG entrant le 1er octobre 2022, apportant près de 30 ans d'expérience dans la direction d'entreprises mondiales de biens de consommation et dans le conseil aux entreprises de vente au détail, d'épicerie, de restauration et de commerce électronique. Au cours des cinq derniers mois, "il s'est lancé dans une expérience d'immersion unique, voyageant pour travailler avec des partenaires (employés) dans plus de 30 magasins, usines de fabrication et centres d'assistance à travers le monde, obtenant sa certification de barista en cours de route", ajoute Starbucks. Il s'est plongé dans les plans de réinvention de l'entreprise dirigée par Schultz, qui était revenu en tant que DG par intérim en avril 2022.