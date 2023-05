Starbucks : la guidance maintenue, excès de prudence ?

(Boursier.com) — Starbucks reculait nettement hier soir après le maintien de ses prévisions annuelles. Une décision jugée prudente par le marché après que la chaîne de café eut dévoilé un trimestre solide au cours duquel ses ventes et ses bénéfices ont dépassé les attentes des analystes. Sur les trois mois clos le 2 avril, la firme de Seattle a enregistré un bpa ajusté de 73 cents contre 65 cents de consensus pour des revenus en hausse de 14% à 8,7 Mds$.

Les ventes à périmètre comparable ont augmenté de 11%, contre un gain de 7,3% anticipé par le marché. Les ventes à périmètre comparable ont également dépassé les estimations sur les deux marchés clés du groupe que sont les États-Unis et la Chine. Le trafic dans les magasins exploités par l'entreprise aux États-Unis a également dépassé les niveaux d'avant la pandémie au cours du trimestre pendant les périodes les plus occupées de la journée, a souligné la firme. La marge opérationnelle GAAP a atteint 15,2% contre 12,4% l'année précédente, principalement grâce à l'effet de levier des ventes, aux prix, à l'amélioration de la productivité et au gain sur la vente de la marque Best Coffee.

Le groupe a confirmé viser une croissance de son chiffre d'affaires de 10 à 12% cette année.