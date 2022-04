Starbucks : Howard Schultz se moque de la chute du cours de bourse

(Boursier.com) — Starbucks trébuchait hier soir de 3,7% à Wall Street sur les 88$, après qu'Howard Schultz, l'ancien directeur général de la chaîne qui en reprend les commandes, eut annoncé dans une lettre aux actionnaires une suspension du programme de rachat d'actions au profit d'investissements dans le groupe, les magasins et en faveur de ses salariés. Schultz juge que le cash du groupe sera ainsi mieux utilisé.

Le DG de Starbucks a indiqué qu'il ne se concentrait pas sur le cours de l'action de l'entreprise. Le Wall Street Journal rapporte que Schultz a promis aux employés qu'il se concentrerait sur les cafés, les clients et les employés : "Je ne suis pas en affaires, en tant qu'actionnaire de Starbucks, pour prendre chaque décision en fonction du cours de l'action pour le trimestre".

Starbucks avait annoncé le mois dernier le départ de Kevin Johnson, président et directeur général, après 13 ans au sein de l'entreprise dont les cinq dernières années en tant que PDG. Johnson quitte ses fonctions et continuera d'être partenaire de Starbucks et consultant spécial auprès de l'entreprise et du conseil d'administration jusqu'en septembre. Le conseil d'administration de Starbucks s'est engagé dans la planification continue de la relève du PDG depuis 2021, et prévoit de sélectionner un nouveau dirigeant d'ici l'automne. Afin d'assurer une gestion fluide jusqu'à ce qu'un successeur permanent soit nommé, le conseil d'administration a nommé Howard Schultz au poste de directeur général par intérim. Schultz rejoint aussi le conseil d'administration.