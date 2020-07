Starbucks entend renouer avec la rentabilité

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Starbucks, la chaîne américaine de cafés, entend renouer avec la rentabilité ce trimestre, après un recul moins important que prévu de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice 2020 décalé. Le titre est attendu en vive hausse à Wall Street. Sur le trimestre clos en juin, la perte ajustée est ressortie à 46 cents par titre, contre un consensus de -59 cents et un profit de 78 cents un an auparavant, à la même époque. Les revenus, durement affectés par la crise sanitaire, ont chuté de 38% à 4,2 milliards de dollars, alors que le consensus de marché se situait pour sa part à 4,05 milliards de dollars. Sur le trimestre entamé, le bpa est anticipé entre 18 et 33 cents, alors que le recul des ventes devrait se limiter à 12% à comparable...