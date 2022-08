Starbucks dépasse les attentes de profits avec le marché américain

(Boursier.com) — Starbucks , la chaîne américaine de cafés, a annoncé hier soir, pour son troisième trimestre fiscal, un bénéfice ajusté par action de 84 cents, à comparer à un consensus de 77 cents et un niveau de 1,01$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 8,15 milliards de dollars, légèrement inférieurs au consensus, contre 7,5 milliards pour la période correspondante de l'an dernier. Howard Schultz, le dirigeant du groupe, prévient par ailleurs que la hausse des salaires aux États-Unis et les restrictions covid en Chine devraient peser sur les marges, mais ajoute que la chaîne n'observe pas actuellement de signes de ralentissement des dépenses des consommateurs. Sur le trimestre clos, le groupe a profité d'une forte performance sur son marché domestique américain et de l'augmentation des prix, compensant un plus faible trafic et les difficultés en Chine. La marge opérationnelle a été de 15,9% sur le trimestre, supérieure aux anticipations des analystes, mais en baisse de 400 points de base en glissement annuel.