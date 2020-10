Starbucks anticipe une forte croissance en 2021

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La situation s'améliore pour Starbucks même si la chaîne de cafés n'a pas encore renoué avec la croissance. Le groupe a dégagé sur son quatrième trimestre fiscal un chiffre d'affaires en repli de 9% à périmètre comparable, en baisse pour la troisième fois consécutive, mais l'ampleur du déclin ralentit clairement avec le dynamisme des commandes en ligne et la reprise de la demande. Le marché tablait sur un repli de 12,1%. Au global, les revenus ont reculé de 8% à 6,2 Mds$ contre 6,06 Mds$ de consensus. La croissance en Chine a particulièrement contribué à la dynamique alors que l'entreprise a ouvert 260 magasins entre juillet et septembre dans le pays, où elle compte désormais un peu plus de 4.700 points de vente.

Le management anticipe en 2021 un bpa ajusté entre 2,7 et 2,9$ pour des revenus compris entre 28 et 29 Mds$. Les ventes à périmètre comparables devraient progresser de 18 à 23% avec une hausse de 17 à 22% aux Etats-Unis. Des prévisions supérieures au consensus. Le groupe compte ouvrir 2.150 nouveaux magasins à travers le monde.