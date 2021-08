Star wars entre Blue Origin et SpaceX

(Boursier.com) — Blue Origin, la firme spatiale de Jeff Bezos, a porté plainte auprès de la Court of Federal Claims concernant l'attribution à SpaceX, compagnie d'Elon Musk, du contrat du module d'alunissage de la NASA. C'est le Washington Post, détenu lui aussi par Bezos, qui fait état de cette plainte. Blue Origin avait déjà contesté le contrat en avril, mais le Government Accountability Office avait estimé il y a quelques semaines que la décision de la NASA d'attribuer le contrat à SpaceX seul était justifiée. Le groupe de Musk a d'ailleurs reçu pour cela un premier paiement de 300 millions de dollars. Le Washington Post rappelle quant à lui, très objectivement et en toute impartialité, que Blue Origin a travaillé avec Lockheed Martin, Northrop Grumman et Draper sur son offre.