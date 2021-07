Stanley Black & Decker en forte croissance

(Boursier.com) — Stanley Black & Decker a annoncé pour son second trimestre des revenus totalisant 4,3 milliards de dollars, en croissance de 37% en glissement annuel avec tous les segments. La progression organique ressort à 33%. La marge brute a été de 35,9%, en expansion de 240 points de base. Le bénéfice par action dilué GAAP a été de 2,81$. Hors éléments, le bpa dilué a représenté 3,08$, en croissance de 93% ! Le free cash flow trimestriel a atteint 339 millions de dollars, en croissance de 28%. La guidance de bénéfice GAAP dilué par action est rehaussée entre 10,8 et 11,2$. Le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 11,35 et 11,65$. Le free cash flow est attendu proche du niveau du bénéfice net.