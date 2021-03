ST Dupont : une première moitié d'exercice très difficile

(Boursier.com) — ST Dupont a vu son chiffre d'affaires produits tomber à 12,2 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2020-2021, en décroissance de -38,9%. L'activité a été fortement pénalisée par la crise sanitaire mondiale (en particulier en Asie) et par les mesures de confinement prises par les Etats qui pèsent sur l'activité retail du Groupe.

Hors éléments non récurrents, le résultat net est négatif sur le premier semestre et ressort à -4,9 millions d'euros contre -3,4 millions d'euros sur l'exercice précédent.

Le taux de marge brute s'établit à 41,8% contre 52,5% l'année dernière, soit une variation nette de -10,7 points s'expliquant par le niveau d'activité qui pèse sur les coûts et les conditions commerciales accordées sur le 1er semestre afin de soutenir les ventes.

La baisse de marge brute à hauteur de -5,4 millions d'euros est compensée par des économies sur les frais généraux pour un montant de - 5 millions d'euros soit une économie de 31,4% par rapport à septembre 2019 : diminution des frais de communication de -1,1 million d'euros, des frais commerciaux de - 2,2 millions d'euros et des frais administratifs de -1,8 million d'euros.

Compte tenu des financements accordés en décembre 2020 et des prévisions de trésorerie sur la période s'étendant jusqu'au 30 septembre 2021 (12 mois après la date de clôture), la société prévoit d'être en mesure de faire face à ses besoins de trésorerie. Les comptes ont ainsi été établis sur la base de la continuité d'exploitation.

ST Dupont prévient cependant que sa capacité à faire face à ses besoins de trésorerie sans solliciter de financement complémentaire dépend d'une hypothèse de reprise de l'activité, dans le contexte évolutif de crise sanitaire actuelle.

ST Dupont a déposé une demande de PGE auprès de ses banquiers. Selon les termes de l'accord, le montant du PGE alloué s'élève à 4 millions d'euros. A cela s'ajoute un apport de l'actionnaire majoritaire D&D International à hauteur de 3 millions d'euros dont le remboursement interviendra selon le même profil de remboursement que celui du PGE.

Par ailleurs, les établissements bancaires acceptent le remboursement anticipé partiel volontaire des sommes restant dues au titre des lignes de financement à hauteur de 4,5 millions d'euros par libération des fonds bloqués et cédés suite à l'éviction du fonds de commerce de l'avenue Montaigne et accordent à ST Dupont une franchise de 12 mois en capital des lignes de financement restant dues. D&D International B.V. de son côté consent à ST Dupont une franchise de 12 mois sur le prêt d'actionnaire de 5 millions d'euros consenti en décembre 2019 avec maintien de la subordination existante dans le contrat d'origine et portant sur 2,5 millions d'euros.