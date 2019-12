ST Dupont : un 1er semestre difficile

ST Dupont : un 1er semestre difficile









Crédit photo © ST Dupont

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2019, le chiffre d'affaires produits de ST Dupont s'établit à 20,02 millions d'euros, en décroissance de -15,5%, pénalisé par la baisse d'activité à Hong-Kong et un ralentissement des ventes dans le réseau de distribution contrôlée européen.

La marge brute est de 10,54 ME (13,22 ME au 30 septembre 2018). Le taux de marge brute s'établit à 52,5% (55,8% l'année dernière), soit une variation nette de -3,2 points s'expliquant par un effet mix des ventes défavorable (hausse de l'activité Prêt-à-Porter conjuguée à une diminution des ventes de Stylos en Amérique du Nord).

Le résultat opérationnel courant est négatif sur le 1er semestre, à -5,44 ME (-2,95 ME au 30 septembre 2018), soit une dégradation de -2,4 ME d'une période à l'autre.

Au global, le résultat net est négatif à à -3,26 ME (+2,26 ME au 30 septembre 2018)

L'endettement financier net au 30 septembre 2019 ressort à 7,8 ME (8 ME au 30 septembre 2018 et 5,6 ME au début de l'exercice).

Continuité de l'exploitation

Le Groupe a connu au cours du 1er semestre 2019-2020 une diminution de son chiffre d'affaires de 15,5% liée notamment à la baisse de l'activité à Hong-Kong (contexte politique local) et en France (impact du mouvement des "gilets jaunes").

Par ailleurs, le principal client de la société qui représente environ 25% du chiffre d'affaires a été confronté à des difficultés entraînant des retards de règlement.

La Direction a initié, sans délai, un plan de redressement des ventes, comportant de nouvelles initiatives produits et un plan d'action commercial, et mis en place un échéancier de règlement avec son client principal. Malgré cela, ces éléments ont pesé sur la trésorerie du Groupe et l'ont conduit à solliciter le soutien de son actionnaire majoritaire, D&D International BV.

Prêt de D&D International BV

La société D&D International BV qui contrôle ST Dupont et détient au 31 mars 2019, 79,7% du capital social et 88,4% des droits de vote a conclu avec ST Dupont un contrat de prêt d'actionnaire qui porte sur un montant maximum de 5 ME, remboursable selon un échéancier convenu entre les parties. Ce contrat a été préalablement autorisé par le Conseil de Surveillance le 12 décembre.