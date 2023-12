ST Dupont : renoue avec les bénéfices

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires Produits de ST Dupont s'établit à 25,2 millions d'euros, en croissance de +25% sur les 6 premiers mois de l'exercice.

Le résultat opérationnel avant redevances et éléments non courants a montré une amélioration, passant de -2,8 ME à -1,1 ME en partie grâce à une augmentation des ventes de +25%, partiellement compensée par des hausses des coûts de communication (+19%) et des coûts commerciaux (+16%).

Le résultat net du groupe s'améliore, passant d'un résultat net négatif au 30 septembre 2022 de -674 kE à un résultat net positif au 30 septembre 2023 de +421 kE.