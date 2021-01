ST Dupont : pénalisé par la crise sanitaire sur l'exercice 2019-2020

Crédit photo © Wikipedia Commons

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires produits 2019-2020 de ST Dupont s'établit à 44,6 millions d'euros en recul de -17,3% par rapport à l'exercice précédent (59,3 ME). L'activité a été très pénalisée par la crise sanitaire qui a démarré dès le mois de janvier en Asie et par la situation géopolitique à Hong-Kong. En Europe, les mesures de confinement ont pesé sur l'activité retail notammement.

La marge brute en valeur s'établit à 20,3 ME (+30,6 ME) pour l'exercice précédent, soit une diminution de -10,2 ME.

Le résultat opérationnel ressort à -11,5 ME au 31 mars 2020 (+5,8 ME pour l'exercice précédent), soit une baisse de -17,3 ME. Hors éléments non récurrents, le résultat opérationnel s'élève à -5,4 ME (+2,6 ME au 31 mars 2019).

Le résultat net part du groupe s'établit à -12,7 ME, en recul de -17,3 ME par rapport à l'exercice précédent (+4,6 ME), qui intégrait un produit non récurrent de +4,9 ME.

La trésorerie consolidée est de 9,5 ME (6,3 ME à la fin de l'exercice précédent). L'endettement financier net ressort à -8,3 ME (-4,9 ME l'an passé). En tenant compte de l'indemnité d'éviction de 4,5 ME nantie en faveur du pool bancaire et du compte courant d'actionnaires subordonné pour 2,5 ME, le montant de la dette nette s'établit à -1,3 ME. Le ratio d'endettement sur capitaux propres pointe à 4,94%.

En décembre 2020, la société a signé un accord de financement avec ses partenaires bancaires et D&D International, actionnaire majoritaire.