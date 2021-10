ST Dupont : OPA à 0,14 euro par action !

(Boursier.com) — S .T. Dupont annonce que D and D International B.V., son actionnaire de contrôle détenant 79,71% du capital et 88,44% des droits de vote de la Société, a aujourd'hui informé la Société de son intention de déposer auprès de l'Autorité des Marchés Financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant l'intégralité des actions S.T. Dupont qu'il ne détient pas encore au prix de 0,14 euro par action.

L'offre sera déposée à la suite de la décision de l'initiateur de diversifier les activités de la Société, tout en développant son réseau de vente au détail. Ce projet nécessitera des ressources supplémentaires et du temps de développement, et les risques impliqués signifient que la cotation ne constitue pas un cadre adapté ou souhaitable à la réalisation de cet objectif. Il convient de noter que la Société n'est pas en mesure de financer les investissements nécessaires à la réalisation des objectifs ci-dessus avec les ressources figurant dans son bilan actuel et que des investissements supplémentaires dans la Société sont nécessaires pour réaliser ce projet. A cet égard, il convient également de noter que les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié de son capital social et que la Société étudie toutes les solutions possibles, y compris une réduction de capital social, afin de procéder à la reconstitution de ses capitaux propres.

L'initiateur a indiqué son intention de déposer l'offre dans un délai de 15 jours à compter de cette annonce. Le prix de l'offre extériorisera une prime de 57,7% sur le cours de clôture au 20 octobre 2021, de 53% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes de l'action de la Société sur les 20 jours qui précèdent cette date, et de 53,4% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes de l'action de la Société sur les 60 jours qui précèdent cette date. L'offre ne serait soumise à aucune autorisation réglementaire ou autre condition.

L'initiateur a également indiqué son intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'offre si les conditions légales et règlementaires sont remplies.

Dans ce contexte, la Société a pris acte des intentions de l'initiateur. Le conseil de surveillance de la Société se réunira afin de constituer un comité ad hoc, composé d'une majorité de membres indépendants, qui sera chargé de proposer la désignation d'un expert indépendant, afin de préparer un rapport sur les conditions financières de l'offre, en ce compris le retrait obligatoire.

Conformément à la règlementation boursière applicable, l'expert indépendant remettra son rapport définitif à l'expiration d'un délai minimum de vingt jours de négociation à compter du dépôt de l'offre. Le comité ad hoc supervisera les travaux de l'expert indépendant et formulera des recommandations au conseil de surveillance en vue de la remise de son avis motivé sur l'offre. Le conseil de surveillance se réunira ensuite afin de se prononcer, au vu des conclusions du rapport de l'expert indépendant, sur l'intérêt de l'offre et sur les conséquences de celle-ci pour la Société, ses actionnaires et ses salariés. Conformément au règlement général de l'AMF, l'avis motivé du conseil de surveillance sur l'offre sera mentionné dans la note en réponse.

A la demande de la Société, la cotation de son titre a été suspendue ce jour. La Société annonce avoir demandé à Euronext Paris la reprise de la cotation de son titre (code ISIN FR0000054199 - DPT), à l'ouverture de la bourse de Paris le 25 octobre 2021. La Société informera les actionnaires des principaux développements relatifs à l'Offre et publiera de nouvelles communications conformément à la réglementation applicable.