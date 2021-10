ST Dupont : l'OPAS serait ouverte au début janvier 2022

(Boursier.com) — D ans D International BV a déposé auprès de l'AMF son projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions ST Dupont. Le prix de l'offre est confirmé à 0,14 euro par action.

L'offre sera ouverte sur une période 15 jours de négociation.

Si à l'issue de l'offre, les conditions du code monétaire et financier sont réunies, D and D demanderait à l'AMF la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire portant sur la totalité des actions non apportées à l'offre. Cette demande de retrait se ferait dans un délai de 3 mois à compter de la clôture de l'offre

En cas de retrait obligatoire, les actions qui n'auraient pas été apportées à l'offre seraient transférées à D ans D International BV moyennant une indemnisation en numéraire égale au Prix de l'Offre, soit 0,14 euro par action.

L'offre pourrait être ouverte du 7 au 28 janvier 2022, pour un retrait obligatoire en févier 2022.